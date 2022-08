Konsequenzen für Harzer Dampfloks: Wie Waldbrandrisiko entschärft werden soll

Nach aktuellen Schätzungen standen in den vergangenen Tagen etwa drei Hektar Wald oberhalb des Schierker Bahnhofs in Flammen. Zuerst war von 13 Hektar die Rede.

Schierke/Wernigerode - Der Waldbrand im Nationalpark Harz ist gelöscht. Die Angst in der Bevölkerung bleibt. Denn ein Feuer wie das in Schierke, das seit Donnerstag (11. August) Hunderte Einsatzkräfte in Atem gehalten hatte, kann jederzeit wieder ausbrechen. Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (CDU) will nun Nägel mit Köpfen machen und hat am Montag (15. August) kurzfristig zum Arbeitsgespräch ins Wernigeröder Rathaus getrommelt. Mit konkreten Folgen für den Nationalpark und die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB).