  4. Angler fürchten um Bachforelle: Kormoran-Alarm an Harzer Flüssen: Warum Jäger seit Jahren fast keine Tiere erlegen

Im Harz fordern Angler den Abschuss von Kormoranen – doch offizielle Zahlen zeigen: Seit Jahren wird kaum ein Vogel erlegt. Was bedeutet das für die Fischbestände?

Von Holger Manigk 02.03.2026, 10:45
Ein Kormoran fliegt Anfang 2026 über den Forellenteich in Ilsenburg.
Ein Kormoran fliegt Anfang 2026 über den Forellenteich in Ilsenburg. Foto: Ingo Kugenbuch

Landkreis Harz. - Nach dem plötzlichen Auftauchen von Kormoranen an Holtemme, Bode und Ilse fordern Angler und Fischfreunde den Abschuss der Vögel. Doch wie viele der Tiere haben Jäger im Landkreis Harz zuletzt tatsächlich erlegt?