Wernigerodes Kinderklinik steht seit Jahren leer. Den Ort, an dem früher Tausende Harz Kinder gesund gepflegt wurden, umweht ein Hauch von Vergänglichkeit. Ein Lost Place, der für Gänsehaut sorgt.

Mit Bildergalerie: Unheimlicher Lost Place im Harz - in Wernigerodes alter Kinderklinik steht die Zeit still

Lost Place in Wernigerode: Seit über drei Jahren ist die alte Kinderklinik am Steinberg verlassen..

Wernigerode. - Ein Krankenhaus ist nie ein Ort der Freude. Ein Kinderkrankenhaus schon gar nicht. Dennoch ist es das Gefühl von Wärme, Miteinander und Geborgenheit, das vielen Wernigerödern in den Sinn kommt, wenn sie an die alte Kinderklinik am Steinberg zurückdenken. Seit drei Jahren ist das Gebäude verlassen. Ein Lost Place im beschaulichen Harz.