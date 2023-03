In Wernigerodes Schulen und Kindertagesstätten ist eine erhöhte Konzentration von Radon gemessen worden. Das Gas gilt als krebserregend. Was nun dagegen unternommen wird und welche Einrichtungen am stärksten betroffen sind.

Wernigerode - Radon ist unsichtbar, geruchslos – und krebserregend. Das radioaktive Edelgas ist jetzt in erhöhter Konzentration in geschlossenen Räumen in Wernigerode nachgewiesen worden – darunter Schulen und Kindergärten. Radon ist ein natürlich vorkommendes Gas. Es entsteht im Boden und gelangt von dort in die Luft, über Spalten und Risse, aber auch in Gebäude, wo es sich anreichern kann. Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz zählt Wernigerode wie auch Ilsenburg, Oberharz am Brocken und Thale zum so genannten Radonvorsorgegebiet.