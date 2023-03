Wernigerode - Über Interesse am eigenen Verein freut sich normalerweise jeder Vorstand. Doch für Avery Kolle ist mit jedem Anruf und jeder E-Mail auch immer Wehmut verbunden. Er weiß: Viele Menschen, die sich an ihn wenden, erleben gerade die schwerste Zeit in ihrem Leben. Ihr Kind ist an Krebs erkrankt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.