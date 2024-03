Im Streit um Kosten für Abwasseranschlüsse aus DDR-Zeiten geht der Streit weiter: Die Kreisverwaltung Harz hat jetzt angekündigt, am Zweckverband vorbei eine Satzung zu erlassen. Was das für die Grundstücksbesitzer bedeutet.

Kreis macht Ernst: Streit um Satzung für DDR-Anschlüsse geht in nächste Etappe

Abwasseranschlussbeiträge in Wernigerode

Wernigerode. - Im seit Jahren währenden Tauziehen um eine Satzung für den sogenannten besonderen Herstellungsbeitrag beim Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) macht die Kreisverwaltung Harz jetzt Ernst. Wie die Behörde am Dienstag (5. März 2024) mitgeteilt hat, habe sie die strittige Satzung auf dem Weg der Ersatzvornahme erlassen. Wie der WAHB, konkret dessen Verbandsversammlung, auf diesen Schritt reagiert, bleibt abzuwarten. Der Wernigeröder Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) kündigte als Vorsitzender der Verbandsversammlung kurzfristig weitere Informationen an. Derweil ist klar, was der Schritt für die betroffenen Grundstückseigentümer bedeutet.