Kreuzung vor Grundschule in Wernigerode noch wochenlang gesperrt

Die Vollsperrung der Friedrichstraße in Wernigerode sorgt für Ärger bei Eltern von Grundschulkindern. Solange müssen sie noch mit Einschränkungen in Hasserode leben.

Mit dem Auto können Kinder seit Ende der Sommerferien nicht mehr zur Francke-Grundschule in Wernigerode gebracht werden.

Wernigerode - Die Vollsperrung der Friedrichstraße in Hasserode sorgt weiter für Aufregung: Der Knotenpunkt mit der Lutherstraße ist dicht. „Warum musste damit zwei Tage vor dem Start des neuen Schuljahres begonnen werden? Das war für viele Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Francke-Grundschule bringen, die einzige Zufahrt“, will der Vater eines Erstklässlers wissen. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen.