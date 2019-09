Illustration: Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in einen Einkaufsmarkt in Wernigerode eingebrochen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Unbekannte brechen an dem Geschäft in einem Wernigeröder Wohngebiet die Tür auf und durchwühlen Auslagen.

Wernigerode (vs) l Unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen sind in einen Einkaufsmarkt in der Wernigeröder Heidebreite eingebrochen. Laut Polizei brachen sie die Eingangstür auf und durchwühlten die Auslagen nahe der Kasse. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Tabakwaren gestohlen. Beamte der Kriminalpolizei sicherten im Gebäude Spuren.