Kriminalpolizei rückt zu Razzia im Hotel „Sorgenfrei“ in Sorge an

Dem Landeskriminalamt gelang im Südharz ein Schlag gegen einen Drogenring. Das zieht Kreise: Am Freitag wurden zwei Objekte in Sorge und Benneckenstein durchsucht.

Im Hotel Sorgenfrei in Sorge sind am Freitag Beamte des Landeskriminalamtes zur Hausdurchsuchung angerückt. Auch eine weitere Immobilie in Benneckenstein, die dem Hotelbesitzer gehört, wurde unter die Lupe genommen.

Sorge - Vor dem Hotel Sorgenfrei in Sorge stehen in kleinen Grüppchen Beamte des Landeskriminalamtes (LKA). Mit ihren Schutzwesten, auf denen „Polizei“ steht, unterscheiden sie sich von den Kollegen, die augenscheinlich vom „Zoll“ dazugestoßen sind. Am Freitagvormittag sind sie angerückt, um das Hotel in dem Oberharz-Ortsteil zu durchsuchen.