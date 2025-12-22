Tipp für Spaziergänge im Harz Krippenweg Wernigerode 2025: Mehr Stationen als je zuvor für besinnliche Momente im Weihnachtszauber
Auf dem Krippenweg in Wernigerode können Spaziergänger die Weihnachtsgeschichte an mehr als 120 Stationen neu entdecken. 2025 sind erstmals Krippen in einem Neubauviertel dabei.
22.12.2025, 18:15
Wernigerode. - Wer im Weihnachtstrubel besinnliche Momente sucht, findet sie in Wernigerode am Krippenweg. Die neunte Auflage des Projekts des Ökumenischen Arbeitskreises der Kirchen der Harz-Stadt ist bis zum Dienstag, 6. Januar 2026, zu sehen – und vielfältiger denn je.