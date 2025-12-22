weather bedeckt
  4. Tipp für Spaziergänge im Harz: Krippenweg Wernigerode 2025: Mehr Stationen als je zuvor für besinnliche Momente im Weihnachtszauber

Auf dem Krippenweg in Wernigerode können Spaziergänger die Weihnachtsgeschichte an mehr als 120 Stationen neu entdecken. 2025 sind erstmals Krippen in einem Neubauviertel dabei.

Von Holger Manigk 22.12.2025, 18:15
Neu auf dem Wernigeröder Krippenweg ist 2025 unter anderem dieses Wandbild der Kita "Musikus" – die erste Station in einem Neubaugebiet.
Neu auf dem Wernigeröder Krippenweg ist 2025 unter anderem dieses Wandbild der Kita "Musikus" – die erste Station in einem Neubaugebiet. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Wer im Weihnachtstrubel besinnliche Momente sucht, findet sie in Wernigerode am Krippenweg. Die neunte Auflage des Projekts des Ökumenischen Arbeitskreises der Kirchen der Harz-Stadt ist bis zum Dienstag, 6. Januar 2026, zu sehen – und vielfältiger denn je.