Auf dem Krippenweg in Wernigerode können Spaziergänger die Weihnachtsgeschichte an mehr als 120 Stationen neu entdecken. 2025 sind erstmals Krippen in einem Neubauviertel dabei.

Krippenweg Wernigerode 2025: Mehr Stationen als je zuvor für besinnliche Momente im Weihnachtszauber

Neu auf dem Wernigeröder Krippenweg ist 2025 unter anderem dieses Wandbild der Kita "Musikus" – die erste Station in einem Neubaugebiet.

Wernigerode. - Wer im Weihnachtstrubel besinnliche Momente sucht, findet sie in Wernigerode am Krippenweg. Die neunte Auflage des Projekts des Ökumenischen Arbeitskreises der Kirchen der Harz-Stadt ist bis zum Dienstag, 6. Januar 2026, zu sehen – und vielfältiger denn je.