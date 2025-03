Fahren Busse zu selten? Kritik an Bus-Fahrzeiten im Oberharz: Wie HVB auf Beschwerde reagiert

Fahren Busse zu selten in den Oberharz? Den Eindruck hat zumindest Immo Feldmer vom Stemberghaus Hasselfelde. Vor allem an Sonn- und Feiertagen, also dann, wenn besonders viele Touristen kämen, seien die Zeiten nicht ausreichend. Wie die Fahrzeiten nun organisiert werden.