Kupferstädter Weihnachtstage – Wann und wo finden Weihnachtsmarkt und Weihnachtstreff in Stolberg statt?

Die Kupferstädter Weihnachtstage in Stolberg eröffnen am 18. November und umfassen den Weihnachtstreff auf dem Kaiserplatz und den eigentlichen Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt. Auch im Burghaus und auf dem Oberen Burghof sind weihnachtliche Buden aufgebaut.

Stolberg/DUR/acs - Die Kupferstädter Weihnachtstage finden dieses Jahr wieder in Stolberg statt. Der Weihnachtsmarkt wartet vom 18. November bis 18. Dezember 2022 auf seine Besucher. Doch nicht nur der Weihnachtsmarkt bringt Stolberg in vorweihnachtliche Stimmung, auch der Weihnachtstreff auf dem Kaiserplatz lädt zahlreiche Gäste zum Verweilen ein. Er findet bis zum 30. Dezember statt.

Wann finden die Kupferstädter Weihnachtstage 2022 statt?

Eröffnung: 18. November 2022

Ende Weihnachtsmarkt: 18. Dezember 2022

Ende Weihnachtstreff: 30. Dezember 2022

Ruhetage Weihnachtsreff: 24. und 25. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten der Kupferstädter Weihnachtstage 2022

Weihnachtsmarkt:

Freitag 17 Uhr bis 21 Uhr

Samstag 15 Uhr bis 21 Uhr

Sonntag 12 Uhr bis 20 Uhr

Weihnachtstreff:

Sonntag bis Donnerstag 12 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag 12 Uhr bis 21 Uhr

Wo finden die Kupferstädter Weihnachtstage statt?

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Alten Markt in Stolberg statt. Die Adresse lautet: Alter Markt, 52222 Stolberg. Doch auch im Burghaus und auf dem Oberen Burghof sind Stände mit Leckereien und Weihnachtsangeboten aufgebaut. Das Burghaus findet man unter der Adresse: Luciaweg, 52222 Stolberg und die Burg Stolberg unter der Adresse: Faches-Thumesnil-Platz, 52222 Stolberg.

Der Weihnachtstreff findet auf dem Kaiserplatz in Stolberg statt. Die Adresse lautet: Kaiserplatz, 52222 Stolberg.

Kupferstädter Weihnachtstage 2022: Parkmöglichkeiten in Stolberg

In Stolberg gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten. Zwei Minuten mit dem Auto von der Burg und dem Burghaus Stolberg entfernt befindet sich ein kostenloser Parkplatz, auf dem Besucher des Weihnachtsmarktes ihr Auto abstellen können. Eine Alternative bietet der kostenlose „Parkplatz Burg-Center“. Auch er ist nur wenige Minuten vom Weihnachtsmarkt entfernt.

Weihnachtsmarkt und Weihnachtstreff in Stolberg: Vielfältiges Angebot an den Kupferstädter Weihnachtstagen

Die Kupferstädter Weihnachtstage bestehen aus dem eigentlichen Weihnachtsmarkt und dem Weihnachtstreff auf dem Kaiserplatz in Stolberg. Der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt, im Burghaus und auf dem Oberen Burghof ist nur am Wochenende geöffnet. Zahlreiche Buden und ein Glühweinzelt warten auf die Besucher. An den Ständen können außerdem Kunsthandwerk und Weihnachtsartikel erworben werden.

Der Weihnachtstreff bietet Stolberger Bürgern, Vereinen, Besuchern und Institutionen den Platz, um die Vorweihnachtszeit mit kulinarischen Leckereien, weihnachtlichen Angeboten und Glühwein zu zelebrieren.

Zum umfangreichen Programm der Weihnachtstage in Stolberg gehört jedoch auch die Schmiedeweihnacht, der Weihnachtslauf, Konzerte und eine lebendige Krippe. Ein Highlight für die Kleinsten ist der Besuch vom Nikolaus sowie die Elfenwerkstatt.