Ausgebremst von Schafen: Am Montag, 16. September, sorgte eine Herde mit 1.000 Tieren für Aufsehen in Wernigerode, als sie auf der Bundesstraße 244 spazierte.

Wernigerode. - Stau ist in Wernigerode nichts Ungewöhnliches. Wenn der Grund dafür aber Klauen und keine Reifen hat, sorgt das für Aufsehen. So geschehen am Montag im Stadtteil Nöschenrode auf der Bundesstraße 244.