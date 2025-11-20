Bauarbeiten im Harz Gute Nachrichten für Autofahrer: L97 im Oberharz wird wieder freigegeben - das ist der Termin
Seit mehreren Wochen ist die Landesstraße 97 zwischen Trautenstein und Benneckenstein wegen Bauarbeiten gesperrt. Nun steht fest, wann die Strecke für den Verkehr wieder geöffnet wird.
Trautenstein/Benneckenstein. - Die Landesstraße 97 zwischen Trautenstein und Benneckenstein ist seit dem 3. November 2025 wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Nun gibt es für Autofahrer gute Nachrichten: Die Arbeiten sind fast abgeschlossen, die Strecke kann wieder freigegeben werden.