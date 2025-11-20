Seit mehreren Wochen ist die Landesstraße 97 zwischen Trautenstein und Benneckenstein wegen Bauarbeiten gesperrt. Nun steht fest, wann die Strecke für den Verkehr wieder geöffnet wird.

Gute Nachrichten für Autofahrer: L97 im Oberharz wird wieder freigegeben - das ist der Termin

Die Landesstraße 97 zwischen Benneckenstein und Trautenstein wird nach Bauarbeiten wieder freigegeben.

Trautenstein/Benneckenstein. - Die Landesstraße 97 zwischen Trautenstein und Benneckenstein ist seit dem 3. November 2025 wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Nun gibt es für Autofahrer gute Nachrichten: Die Arbeiten sind fast abgeschlossen, die Strecke kann wieder freigegeben werden.