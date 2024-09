Die Silstedter Theatergruppe bringt in der Saison 2024/25 das Stück „Goldbrand beim Stülpner-Karl“ auf die Bühne. Derzeit laufen die Proben.

Silstedt. - Die Silstedter Theatergruppe bringt ein neues Stück auf die Bühne. Die turbulente Komödie „Goldbrand im Stülpner-Karl“ führt das Publikum in ein chaotisches Gasthaus, in dem nichts so läuft, wie es soll.