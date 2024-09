Wer durch Wernigerodes Fußgängerzone bummelt, kommt zwangsläufig an verwaisten Schaufenstern vorbei. Ist Leerstand ein ernsthaftes Problem in der Harz-Stadt oder täuscht der Eindruck? Und welche Läden hat die Innenstadt überhaupt zu bieten?

In 58 Läden in der Wernigeröder Innenstadt sind Mode, Sportbekleidung oder Schuhe im Angebot. Doch längst nicht alle Geschäfte entlang der Fußgängerzone sind belegt.

Wernigerode. - Das Weinlokal an der Burgstraße steht seit Kurzem leer, ebenso ein Modegeschäft an der Westernstraße. An die Pimkie-Filiale an der Breiten Straße erinnern nur noch Rabattschilder, die im Schaufenster verblassen. Teilt Wernigerode etwa das Schicksal so vieler Städte und die Innenstadt verwaist immer mehr?