  4. Gründung von Kulturgenossenschaft: Leerstehendes Haus im Oberharz soll Kulturort werden: Weiterer Info-Abend ist geplant

Das Haus am Töpfermarkt 16 in Benneckenstein steht zurzeit leer. Das soll sich ändern, so zumindest der Wunsch des Spinn-Stube-Teams. Sie wollen das Haus mit Hilfe einer Genossenschaft erwerben, um dort ein Kulturzentrum einzurichten. Ein nächster Info-Abend für das Vorhaben soll über das Projekt aufklären.

Von Matthias Distler 18.02.2026, 15:15
Das Team der Spinn-Stube aus Benneckenstein will eine Kulturgenossenschaft gründen. Ziel ist es, das Gebäude Töpfermarkt 16 zu erwerben und als offenen Kulturort zu sichern.
Foto: Spinn-Stube

Benneckenstein. - Die geplante Gründung einer Genossenschaft in Benneckenstein ist abermals Thema bei einem geplanten Infoabend. Mit diesem Projekt soll ein dauerhaftes Zuhause für Kultur und Begegnung am Töpfermarkt 16 geschaffen werden.