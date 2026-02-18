EIL:
Gründung von Kulturgenossenschaft Leerstehendes Haus im Oberharz soll Kulturort werden: Weiterer Info-Abend ist geplant
Das Haus am Töpfermarkt 16 in Benneckenstein steht zurzeit leer. Das soll sich ändern, so zumindest der Wunsch des Spinn-Stube-Teams. Sie wollen das Haus mit Hilfe einer Genossenschaft erwerben, um dort ein Kulturzentrum einzurichten. Ein nächster Info-Abend für das Vorhaben soll über das Projekt aufklären.
18.02.2026, 15:15
Benneckenstein. - Die geplante Gründung einer Genossenschaft in Benneckenstein ist abermals Thema bei einem geplanten Infoabend. Mit diesem Projekt soll ein dauerhaftes Zuhause für Kultur und Begegnung am Töpfermarkt 16 geschaffen werden.