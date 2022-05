Lego gendert mit Polizistinnen und Piratinnen: Wer kauft diverse Spielewelten?

Während es in den Kommentarspalten der Sozialen Medien hoch hergeht, wenn das Thema Gendern auf den Plan tritt, entdeckt der Spielwarenhersteller Lego die diversen Spielewelten für sich. Nun soll es mehr Bauarbeiterinnen und Piratinnen geben. Wir haben in Wernigerode und Magdeburg nachgefragt, ob das Konzept den Verkauf ankurbelt - und bei wem.

Wernigerode/Magdeburg - Es sollte ein Coup des dänischen Spielwarenherstellers Lego werden: Bislang waren unter den Figuren von Lego City sechsmal mehr männliche Berufstätige als weibliche. Nun verkündete das Unternehmen, dass es vermehrt Bauarbeiterinnen, Polizistinnen und Piratinnen in den klassischen Spielesets einsetzen wolle. Doch auch diese sollten zunehmend neutraler gestaltet werden. Damit sollen sich auch immer mehr Mädchen und Mädcheneltern an die beliebten Klötzchen herantrauen. Wird es also zukünftig mehr Gespräche übers Gendern in diversen Spielelandschaften geben?