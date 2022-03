Lehrergewerkschaft GEW im Harz wirft Bildungsministerium Unkenntnis vor

Im Streit zwischen Harz-Landrat und Sachsen-Anhalts Bildungsministerium um Schulschließungen meldet sich die Gewerkschaft GEW zu Wort. Lehrer fühlen sich in der Corona-Krise missachtet.

Harzkreis - Mit massiver Kritik hat Mike Litschko, Kreisvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Harz, auf jüngste Äußerungen aus dem Bildungsministerium reagiert. Wenn dort das Szenario etwaiger Regressforderungen zur Bezahlung von „Lehrkräften ohne Tätigkeit“ gegenüber dem Landrat an die Wand gemalt werde, offenbare das eine „enorme Unkenntnis des schulischen Alltages“, so Litschko. In den vergangenen Jahren seien die Lehrkräfte jeglicher Schulform bereits über das übliche Maß hinaus belastet worden.