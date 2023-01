Lesen: Das sind die Lieblingsbücher der Ilsenburger 2022

50.000 Bücher, Hörspiele und andere Medien sind 2022 in der Ilsenburger Stadtbibliothek ausgeliehen worden. Nun gibt die Einrichtung die Lieblingstitel ihres Publikums in verschiedenen Kategorien bekannt.

Ilsenburg - Wenn im Januar nach den Hits des vergangenen Jahres gefragt wird, denken die meisten Menschen erst einmal an Musik. Aber es gibt auch Hitparaden, in denen es wesentlich leiser zugeht – so bei der Auswertung über die meistgelesenen Bücher der Ilsenburger Stadtbibliothek.