Kampf um mehr Sicherheit für Radfahrer Leser kritisiert Behörden: Warum gibt es an der A14 in der Börde mehr Schutz für Radler als im Harz?
Ulrich-Karl Engel hat den jahrelangen Kampf um mehr Sicherheit für Radler an der A-36-Abfahrt Wernigerode-Mitte mit Kopfschütteln verfolgt. Nun hat er in der Börde an der A 14 eine geradezu mustergültige Verkehrsführung entdeckt. Die Perspektive, die Die Autobahn GmbH für sie skizziert, dürfte Engel wenig freuen.
01.12.2025, 10:00
Wernigerode/Colbitz. - Er, so Ulrich-Karl Engel, habe das seit Jahren währende Tauziehen um mehr Sicherheit für Radler an der Autobahn-Anschlussstelle Wernigerode-Mitte mit Befremden verfolgt. Die jüngste Entscheidung, dass an der jetzigen Ausschilderung und Radwegmarkierung keinerlei Änderungen vorgenommen werden, könne er nicht nachvollziehen.