Kampf um mehr Sicherheit für Radfahrer Leser kritisiert Behörden: Warum gibt es an der A14 in der Börde mehr Schutz für Radler als im Harz?

Ulrich-Karl Engel hat den jahrelangen Kampf um mehr Sicherheit für Radler an der A-36-Abfahrt Wernigerode-Mitte mit Kopfschütteln verfolgt. Nun hat er in der Börde an der A 14 eine geradezu mustergültige Verkehrsführung entdeckt. Die Perspektive, die Die Autobahn GmbH für sie skizziert, dürfte Engel wenig freuen.