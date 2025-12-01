weather wolkig
  4. Kampf um mehr Sicherheit für Radfahrer: Leser kritisiert Behörden: Warum gibt es an der A14 in der Börde mehr Schutz für Radler als im Harz?

Ulrich-Karl Engel hat den jahrelangen Kampf um mehr Sicherheit für Radler an der A-36-Abfahrt Wernigerode-Mitte mit Kopfschütteln verfolgt. Nun hat er in der Börde an der A 14 eine geradezu mustergültige Verkehrsführung entdeckt. Die Perspektive, die Die Autobahn GmbH für sie skizziert, dürfte Engel wenig freuen.

Von Dennis Lotzmann 01.12.2025, 10:00
An der A-14-Abfahrt bei Colbitz/Wolmirstedt werden Autofahrern die querenden und vorfahrtsberechtigten Radler mit einer weißen Markierung auf der Fahrbahn sowie einem rot unterlegten Radweg besonders in Blickfeld gerückt.
Wernigerode/Colbitz. - Er, so Ulrich-Karl Engel, habe das seit Jahren währende Tauziehen um mehr Sicherheit für Radler an der Autobahn-Anschlussstelle Wernigerode-Mitte mit Befremden verfolgt. Die jüngste Entscheidung, dass an der jetzigen Ausschilderung und Radwegmarkierung keinerlei Änderungen vorgenommen werden, könne er nicht nachvollziehen.