Gibt es Hoffnung auf Grottenolm-Nachwuchs in der Rübelander Tropfsteinhöhle? Wer das wissen will, muss sich beeilen. Die Sehenswürdigkeit wird im April geschlossen.

Letzte Chance auf Grottenolme in Rübeländer Tropfsteinhöhlen

Sieben Grottenolme leben in der Hermannshöhle in Rübeland. Die bis zu 30 Zentimeter großen, seltenen Tierchen können mehr als 70 Jahre alt werden.

Rübeland - Gerade erst wurde die Winterpause beendet, schon steht die Schließung bevor: Nur noch bis zum 17. April haben Besucher die Möglichkeit, die Hermannshöhle in Rübeland zu erkunden. Zu entdecken gibt es einiges: einen unterirdischen See, eine funkelnde Kristallkammer, tiefe Höhlen und mystisch anmutende Tropsteinformationen. Doch nicht alles, was von der Decke ragt, ist ein Stalaktit. Manche der bräunlichen „Steine“ sind sehr lebendig.