Seit Jahren gab es Pläne für eine neue Licht-Installation in der evangelische Pfarrkirche St. Johannis in Wernigerode. Nun ist es endlich so weit. Welche Möglichkeiten die Gemeinde jetzt in ihrer Kirche hat.

Wernigerode - Die evangelische Pfarrkirche St. Johannis in Wernigerode erstrahlt nun in neuem Licht. Insgesamt sorgen 108 Leuchtpunkte in verschiedenen Lampen und der neue Radleuchter über den Kirchenbänken für eine neue Atmosphäre in der ältesten Kirche der bunten Stadt am Harz, informiert Gerd Srocke. Der Halberstädter Architekt war bei der Installation der neuen Beleuchtung baubegleitend dabei. Nun sei eine gute Ausleuchtung erreicht, die aber kaum sichtbar sei und die Besucher auch nicht von dem vierflügeligen Schnitzaltar ablenke, stellt er fest.