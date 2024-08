Seit einem Brand im Juli ist der Lidl in Wernigerode geschlossen. Was geschieht aktuell in dem Supermarkt und ab wann können Kunden dort wieder einkaufen?

Wernigerode. - Geschlossen. Dieses Wort steht in großen, roten Buchstaben auf einem Plakat vor der Wernigeröder Lidl-Filiale. Vor gut einem Monat gab es einen Brand in dem Supermarkt an der Benzingeröder Chaussee. Statt Kunden gehen seitdem Bauarbeiter ein und aus. Wann können Wernigeröder und Pendler wieder in dem Laden einkaufen?