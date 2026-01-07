Die Wiederansiedlung des Luchses im Harz soll 2026 auf ein neues Level gehoben werden. Wie es mit dem Nachzucht-Projekt des Nationalparks an der Rabenklippe weitergeht.

Luchs-Nachzucht im Nationalpark Harz: So stehen 2026 die Chancen auf Nachwuchs

Im Luchsgehege an der Rabenklippe im Nationalpark Harz soll es bald Nachwuchs geben.

Wernigerode. - Der Nationalpark Harz gilt als beliebtes Ausflugziel für Wanderer und Mountainbiker. Wie das mit Naturschutz unter einen Hut zu bringen ist und auf welchen besonderen Nachwuchs das Großschutzgebiet in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen 2026 hinarbeitet, erklärt Leiter Roland Pietsch im Interview mit Reporter Holger Manigk. Der Forstwissenschaftler berichtet über den Stand des Nachzucht-Projektes für Luchse.