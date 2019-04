Aufgeräumt und sauber: Die Abiturienten haben den Lustgarten in Wernigerode ordentlich hinterlassen. Foto: Holger Manigk

Die Feier zum letzten Schultag der Wernigeröder Abiturienten ist nicht ausgeartet. Streetworker melden einen ruhigen Abend im Lustgarten.

Wernigerode l „Ruhig und friedlich“ haben Wernigerodes Abiturienten am Freitagabend ihren letzten Schultag im Lustgarten gefeiert. Das berichtet Tobias Kascha auf Volksstimme-Anfrage. Wie der Sprecher der Stadtverwaltung erläutert, hätten die Gymnasien für den offiziellen Teil der Party bis 19 Uhr die Verantwortung übernommen.

Danach seien weiter die Stadtjugendpfleger im Einsatz gewesen, hätten die Open-Air-Feier bis zum Ende begleitet. „Sie meldeten keine größeren Vorkommnisse“, so Kascha weiter. Überreste der Party seien im Park am Marstall am Sonnabendmorgen weitestgehend schnell beseitigt worden.

2018 ekaslierten Abschlusspartys

Die Situation im Lustgarten war nach der Abiparty in April 2018 eskaliert. In den Monaten danach hatten junge Leute in Gruppen von bis zu 100 Personen die Grünanlage beinahe täglich heimgesucht und dort mit Alkohol und lauter Musik gefeiert. Zurück blieben Mal für Mal jede Menge Müll und Verwüstung – wie bei der Abschlussparty der Sekundarschüler im vorigen Mai. Danach mussten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung jede Menge zersplitterter Flaschen wegräumen. Zudem beschädigten die Feiernden mehrere Parkbänke und Bäume.

Als Reaktion auf die massiven Beschwerden von Anwohnern hatte sich das Wernigeröder Ordnungsamt mit Streetworkern und Polizei verständigt. Nun soll mit dem Beginn der lauen Abende stärker im Lustgarten kontrolliert werden.