Rübeland. - In der Typisch-Harz-Kulturhalle bei Harzdrenalin an der Rappbodetalsperre können nicht nur regionale Produkte gekauft werden. Die Halle wird verstärkt für verschiedene Veranstaltungen genutzt. Auf einen Abend mit zwei Comedians können sich Gäste am Sonnabend, 24. Mai 2025, freuen.

Auftreten werden Steffen Vorholt und Kai Fricke. Den Anfang macht Steffen Vorholt mit seinem Programm „Brain Loading“. Er ist ein junger Rettungsdienstler aus dem Ruhrgebiet, der der Liebe zur Comedy wegen nach Köln gezogen ist. Denn dort traf er während der Corona-Pandemie seine erste Freundin, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Vorholt berichtet darüber, wie sein Leben sich dadurch schlagartig änderte. Er hängte die Spritzen, Pflaster und Schuhe an den Nagel, um sich voll auf die Comedy zu konzentrieren. In seinem Comedy-Set bleiben Witze über etliche Arbeitsstellen, seine Freundin aber auch über sich nicht aus, heißt es weiter.

Ex-Polizist tritt als Comedian bei Harzdrenalin auf

Im Anschluss wird Kai Fricke auftreten. Er wird sein Programm „Beamter über Bord“ zum Besten geben. Dabei wird der Ex-Polizist von seiner Zeit als Beamter erzählen und warum es ihm im Alltag immer noch schwer fällt, seine Uniform abzulegen. Seine Karriere setzte er auf hoher See fort, wo er sein Glück auf einem Kreuzfahrtschiff suchte. Dementsprechend will er die Frage klären, „was Polizei und Kreuzfahrtschiffe miteinander verbindet“, so die Veranstalter.

Für das leibliche Wohl sorgt bei der Veranstaltung das Team der Fettluke, ein Imbiss, der sich in der Halle befindet. Ab 19 Uhr ist Einlass, und um 20 Uhr startet die Comedy Show. Tickets für das Event gibt es online auf der Internetseite von Harzdrenalin.