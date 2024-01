Mann spricht in Neinstedt Kind an und nimmt es im Auto mit - aber warum?

Neinstedt/mz/iku. - Ein Vorfall, der sich bereits am Freitag in Neinstedt im Landkreis Harz ereignet hat, sorgt bei der Polizei für Fragezeichen. Wie eine Reviersprecherin erst am Montag mitgeteilt hat, hat dort ein Mann gegen 14.15 Uhr ein Kind an einer Bushaltestelle in der Lindenstraße angesprochen. Mit welchem Hintergrund?

Fakt ist laut der Sprecherin nur: Er bot dem Kind − ob es sich um Junge oder Mädchen handelt und wie alt es ist, teilt die Polizei nicht mit − an, es nach Hause zu fahren. Weiterhin behauptete der Unbekannte, dass dies mit Einverständnis der Mutter geschehe. Das Kind stieg laut Polizei in das Auto des Mannes ein − und er setzte es in der Nähe von dessen Wohnhaus ab. „Das Kind“, so die Polizeisprecherin, „kehrte wohlbehalten zu seinen Eltern zurück.“

Diese hatten in der Zwischenzeit die Polizei verständigt. Die alarmierten Beamten trafen aber weder den Mann noch sein Fahrzeug an. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, scheinbares Alter: 40 bis 50 Jahre und orange-braune Haare. Der Unbekannte ist mit schwarzer Jacke und Hose bekleidet gewesen. Er trug weder eine Brille noch eine Kopfbedeckung. Das Auto soll silberfarben gewesen sein.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise zu dem Mann oder seinem Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/67 42 93.