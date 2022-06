Märchenfilm wird auf Schloss Wernigerode gedreht

Wenn Schloss Wernigerode dicht ist, heißt das: Es laufen Dreharbeiten. Was gedreht wird, ist zu Weihnachten zu sehen. Die Volksstimme sah hinter die Kulissen.

Wernigerode - Es ist mucksmäuschenstill. Die Gesichter der Anwesenden spiegeln Ruhe wider, die zeigt, dass hier Profis am Werk sind. Dann ertönt „Kamera läuft!“ und „Ton läuft!“. Die Klappe fällt und der Regisseur Frank Stoye gibt mit einem „Und bitte!“ aus dem Hintergrund das Signal. Die Schauspieler begeben sich in Position und verwandeln den Innenhof des Wernigeröder Schlosses für den Moment der Aufnahme in eine fantastische Parallelwelt.