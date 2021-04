Marode Gerätehäuser: Vier Oberharzer Feuerwehren brauchen neue Wachen

Was der Brandschutzbedarfsplan für die Feuerwehren der Stadt Oberharz am Brocken vorsieht

Königshütte

Vier Feuerwehr-Gerätehäuser in der Oberharzstadt müssen neu gebaut werden, eines braucht eine grundlegende Sanierung: So steht es im Brandschutzbedarfsplan, den der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig beschlossen hat. Damit sei der Weg frei, um die Bauvorhaben auf den Weg zu bringen. „Innerhalb kurzer Zeit wird man das nicht hinbekommen“, warnte Ordnungsamtsleiter Roland Krebs in der Sitzung. Ein erster Schritt sei aber getan.

Denn das 168 Seiten starke Papier ist die Voraussetzung dafür, dass die Stadt Fördergeld für ihre Baustellen und für Anschaffungen beantragen kann. Seit 2010 sind die Kommunen verpflichtet, Bedarfspläne verbunden mit einer Risikoanalyse vorzulegen. Aus dem Jahr 2012 datiert der bisher letzte Plan, der nun durch das aktuelle Papier ersetzt wird.

Erstellt hat es die Lülf Sicherheitsberatung aus Viersen, die sich auf die Beratung von Feuerwehren und Organisationen der Gefahrenabwehr spezialisiert hat. Im Januar 2020 wurde dazu eine Projektgruppe mit Vertretern der Verwaltung und der Stadtwehrleitung gebildet, die den Prozess begleitete. Im November wurde der Plan den Ortswehrleitern vorgestellt, der Bau- und Ordnungsausschuss wie auch der Haupt- und Finanzausschuss haben darüber beraten.

Umfassende Analyse unternommen

Dazu gehört eine Risikoanalyse, die den Zustand der Wehren, ihrer Ausrüstung und Gebäude umfasst, aber auch andere Faktoren in den Blick nimmt, wie Stefan Finke von der Lülf Sicherheitsberatung im Stadtrat erklärte. Dazu zählen unter anderem die Personalstärke und -struktur, das Einsatzgeschehen und die Rahmenbedingungen.

Was den Feuerwehrleute selbst aber regelmäßig auf den Nägeln brennt, ist der Zustand der Wachen. Hier sei das Bild durchwachsen, sagt Stefan Finke. „Wir haben Standorte, an denen es kaum Abweichungen von den geforderten Standards gibt, aber auch solche, wo es erhebliche Bedarfe in puncto Ertüchtigung gibt.“

Zu den Letzteren zählen die Gerätehäuser in Hasselfelde, Rübeland, Königshütte, Stiege, Trautenstein und Tanne. Mit der Liste verbinde man eine mögliche Reihenfolge, so Zinke. Demnach stünde die Sanierung in Hasselfelde zuerst an. Ein Fahrzeugstellplatz solle zum Sozialtrakt umgenutzt werden, der umzubauen sei. Dafür würde die Halle um einen Stellplatz erweitert und ihr Fußboden saniert. Zudem solle der Baukörper energetisch saniert werden. Das sei im Grunde aber nur „Stückwerk“, sagte Ortsbürgermeister Heiko Kaschel (FWG Oberharz) und brachte einen Neubau ins Spiel. „Wir sollten gute Bedingungen schaffen.“ Ob Sanierung oder Neubau: „Wir müssen im nächsten Jahr dort handeln“, betonte Bernd Ehrlich (FWG Oberharz)-

Zufahrt befestigen und neue Gebäude errichten

In Rübeland sollte ein Neubau mit drei Stellplätzen geplant werden, in Königshütte müsste ebenfalls ein neues Feuerwehrhaus mit zwei Stellflächen errichtet werden. Punkt vier auf der Liste ist die Befestigung der Ausfahrt vor dem Feuerwehrhaus in Stiege, gefolgt von Neubauten mit je zwei Stellplätzen in Trautenstein und Tanne. Auch bei der Ausstattung besteht Nachholbedarf: Binnen fünf Jahren sollten laut Plan zwölf Einsatzfahrzeuge für acht Ortswehren angeschafft werden.

Die Risikoanalyse zeigt aber nicht nur Mängel auf, sondern enthält auch erfreuliche Nachrichten. Personell seien die Brandbekämpfer in der Stadt gut aufgestellt, berichtete Stefan Finke. Rund 300 Einsatzkräfte leisten in den Oberharz-Feuerwehren ihren Dienst. „Bei 10500 Einwohnern ist das eine beachtliche Zahl“, urteilt der Fachmann. Sie sei zwar „leicht rückläufig, aber immer noch recht groß“. Hinzu komme eine günstige Altersstruktur: Das Gros der Feuerwehrleute sei im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, das typische Mitglied sei 37 Jahre alt. „Das ist weit unterhalb des Landesdurchschnitts.“ Dass die Kinder- und die Jugendfeuerwehr jeweils mehr als 90 Mitglieder habe, ließe eine „umfangreiche Jugendarbeit“ erkennen.

Die Oberharzer Feuerwehrleute haben allerdings auch viel zu tun. Rund 220 Einsätze bewältigen sie im Schnitt pro Jahr. Das sei „für eine ehrenamtliche Struktur“ ebenfalls sehr beachtlich, so Finke. Die Einsätze verteilten sich über das Stadtgebiet, wobei in den großen Ortsteilen Elbingerode, Hasselfelde und Benneckenstein etwas häufiger Hilfe gebraucht werde. Eine weitere gute Nachricht: Die gesetzlich vorgeschriebene Ausrückzeit von zwölf Minuten werde tagsüber in 80 Prozent der Fälle eingehalten, abends und am Wochenende sei die Wehr noch schneller vor Ort.