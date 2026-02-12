weather regen
Magdeburg, Deutschland
  Sondervermögen Infrastruktur: Marode Straßen im Harz: Landkreis startet Millionenoffensive – das sind die ersten Baustellen

Mit dem Sondervermögen Infrastruktur investiert der Landkreis Harz Millionen in marode Brücken und Straßen – von Silberhütte bis Veckenstedt. Ein Problemfall ragt dabei heraus.

Von Holger Manigk 12.02.2026, 14:00
Der Landkreis Harz will die baufällige Holtemme-Brücke am Ortsausgang von Silstedt Richtung Minsleben mit Geld aus dem Infrastruktur-Sondervermögen durch einen Neubau ersetzen.
Landkreis Harz. - Kaputte Straßen und Brücken gibt es viele im Landkreis Harz. Dank des Sondervermögens Infrastruktur sollen in den nächsten Jahren zunächst sechs von ihnen grundlegend saniert oder neugebaut werden.