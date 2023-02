Die Feuerwehren der Stadt Oberharz am Brocken sind gut aufgestellt, sagt Stadtwehrleiter Dirk Rieche. Sorgen bereitet der Blick auf die Gerätehäuser im Stadtgebiet.

Das Feuerwehrgerätehaus in Königshütte entspricht nicht den Anforderungen. Es müsste ein Neubau errichtet werden, doch der Stadt Oberharz am Brocken fehlen dafür die finanziellen Mittel.

Oberharzstadt - In vielerlei Hinsicht läuft es rund für die Oberharzer Feuerwehren. Beim Fuhrpark geht es voran, das Engagement der ehrenamtlichen Einsatzkräfte sei groß, sagt Stadtwehrleiter Dirk Rieche im Volksstimme-Gespräch. Grund, sich zurückzulehnen, gebe es dennoch nicht – solange Feuerwehrleute in maroden Gebäuden Dienst tun müssen. „Die größten Probleme, die wir haben, sind die Gerätehäuser“, so Rieche.