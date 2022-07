Marodes Fachwerkhaus in Harz-Stadt Blankenburg soll neue Nutzung erhalten

Richtfest für die ehemalige Scheune: Unter den wachsamen Blicken von Zimmermeister Martin Barsch aus Hasselfelde schlägt Weinhändler Claus Wagner den letzten Nagel in den neuen Dachstuhl der umgebauten Scheune an der Gartenstraße in Blankenburg.

Foto: Holger Manigk