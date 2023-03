Kommunal genutzte Grundstücke im Wernigeröder Ortsteil Massiver Widerstand gegen Verkaufspläne in Benzingerode

In Benzingerode kocht die Volksseele: Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH (GWW) will sich von zwei Immobilen trennen. Weil darin Schulmuseum, Vereine und der Ortschaftsrat ihre Domizile haben, regt sich Widerstand. Warum die GWW so handelt.