Mit einer Großwärmepumpe wollen die Stadtwerke Wernigerode ihre Fernwärme klimafreundlich umbauen. Doch der Weg dahin ist anspruchsvoll.

Mega‑Wärmepumpe für Wernigerode: So soll die Fernwärme klimaneutral werden

Bislang produzieren die Stadtwerke Wernigerode die Fernwärme für ihre Kunden in drei Blockheizkraftwerken: Das jüngste steht am Waldhofbad.

Wernigerode. - Die Energiewende stellt die Stadtwerke Wernigerode vor Herausforderungen: Bis 2030 will das Tochterunternehmen der Harz-Stadt 30 Prozent seiner Fernwärme aus erneuerbaren Energien und Abwärme erzeugen, bis 2045 100 Prozent. Eine Schlüsselrolle soll dabei eine gigantische Wärmepumpe spielen.