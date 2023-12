Ilsenburg. - Die Ilsenburger Goethe-Sekundarschule ist mitten im Umzug, nach den Weihnachtsferien kehren die Schüler in ihr saniertes Gebäude im Tiergarten zurück. Dann fahren die Busse der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) wieder die dortige Haltestelle an. Die Stadt möchte für die Mieter im Wohngebiet jedoch mehr Verbindungen etwa zum Edeka-Markt. Ob es klappt, ist offen.

Nach den Sommerferien im vergangenen Jahr waren die Schüler ausgezogen. Seitdem hat die Linie 271 die Haltestelle Sekundarschule nicht mehr angefahren. Das wird sich ab Donnerstag, 4. Januar, ändern: Wenn die Weihnachtsferien enden, werde auch der Bushalt wieder bedient, kündigt Gerald Hahne, Abteilungsleiter Verkehr bei den HVB, an.

Damit können Anwohner ohne Auto mit dem Bus die Haltestelle Apfelweg ansteuern, wo neben dem Lebensmittelmarkt weitere Einkaufsmöglichkeiten bestehen. Allerdings stehe die Schülerbeförderung an erster Stelle, was sich in den Abfahrtzeiten widerspiegele: Busse fahren etwa kurz vor 7 Uhr früh und gegen 7.40 Uhr von der Sekundarschule in Richtung Apfelweg, zurückfahren kann man aber erst wieder um 12 Uhr.

Bus darf nicht wenden

Um komfortablere Zeiten anzubieten, hatten die HVB geplant, bereits im November die Haltestelle Apfelweg in die Linie 274 einzubinden, so Hahne. Dazu müsste der Bus aber an der Total-Tankstelle wenden, was der Eigentümer nicht gestattet habe. „Deshalb haben wir diese Idee verworfen.“

Stattdessen wolle man testen, wie ein erweitertes Angebot der Linie 271 ankomme. Zur Probe könnten außerhalb der Schülerfahrzeiten zusätzliche Busse fahren – doch das koste extra, sagt der Abteilungsleiter. Derzeit arbeiteten die HVB an einem Entwurf, der bis Ende Januar vorliegen soll.

Dann wollten Vertreter des Unternehmens, der Stadt Ilsenburg und des Harzkreises beraten, ob und wie die Fahrplanänderung zu ermöglichen ist. Knackpunkt ist das Geld: „Wir müssen sehen, wie wir das finanzieren“, so Hahne.