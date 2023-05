Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) besuchte ihre Parteifreunde in der Stadt Oberharz am Brocken und räumte mit Gerüchten auf.

CDU und Feuerwehr im Gespräch: Innenministerin Tamara Zieschang und Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (links) hörten sich an, was der stellvertretende Stadtwehrleiter und Königshütter Wehrchef André Kohlrusch, Kai Bleßmann, Leiter der Feuerwehr Trautenstein und David Fehsecke, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Harz und Mitglied der Feuerwehr Rübeland (von rechts) zu sagen hatten.

Elbingerode - Das Gerücht macht derzeit in Benneckenstein die Runde: Wenn die Aus- und Fortbildungsstätte des Landes Sachsen-Anhalt in dem Oberharz-Ortsteil Ende Juli geschlossen wird, könnten in das historische Anwesen Flüchtlinge einziehen. Für Aufklärung darüber hat Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang am Dienstagabend beim Frühjahrsempfang des CDU-Ortsverbandes Oberharz in Elbingerode gesorgt.