mein lokal dein lokal TV-Auftritt verärgert neuen Molkenhaus-Betreiber im Harz

Bei der Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" ist das Molkenhaus in Bad Harzburg krachend gescheitert. Nun wurde die Sendung wiederholt, was die neuen Betreiber ärgert. Was sie dagegen getan und welchen hilfreichen Tipp sie dabei vom Team des Armeleutebergs in Wernigerode bekommen haben.