Sandersdorf/Zilly. - Glückwunsch an Nora aus Zilly: Die Neunjährige von der Grundschule „Aue-Fallstein“ in Hessen hat am Sonntag (19. Januar) bei den zweiten offenen Landesmeisterschaften in „Mensch ärgere Dich nicht“ brilliert und das Siegertreppchen erklommen.