Metal-Festival in Heimburg lockt hunderte Besucher an

Die Metalnacht in Heimburg hat am Wochenende zahlreiche Besucher auf das Festvalgelände auf Bollmanns Wiese gelockt. Auf und vor der Bühne herrschte beste Stimmung bei lautstarken Metalklängen.

Heimburg - Für alle Anhänger der Heimburger Metalnacht sowie mitreisende Fans verschiedener Bands ist am Freitagabend Punkt 18.30 Uhr der lautstarke „Let’s Rock“ Startschuss für das zweitägige Metalfestival gefallen. Bollmanns Wiese nebst Bunker Silo waren zuvor in tagelanger und schweißtreibender Arbeit zu einem Festivalgelände umgebaut worden. Da mussten zahlreiche Toiletten und Waschmöglichkeiten her, um den derzeitigen Hygienebestimmungen gerecht zu werden. Versorgungsstände wurden aufgebaut und für all das benötigte es Strom und eben helfende Hände.