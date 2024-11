Schönheitskönigin aus dem Harz Miss-Wahl: Wernigeröderin ist das neue „Top Model of the World Germany“

Herzlichen Glückwunsch! Die Wernigeröderin Barbara Arndt hat die Wahl zum „Top Model of the World Germany“ in Nürnberg gewonnen. Was der Titel bedeutet und wie es für die Schönheitskönigin aus dem Harz nun weitergeht.