Jeder Ortsteil abgebildet Mit besten Motiven aus jedem Ort: Oberharz-Fotokalender für 2026 demnächst verfügbar

Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken hat einen Fotokalender 2026 erstellt. Jeder Ortsteil ist darin vertreten. Über die besten Motive wurde öffentlich abgestimmt. Was außerdem noch auf den Blättern zu finden ist.