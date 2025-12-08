Jeder Ortsteil abgebildet Mit besten Motiven aus jedem Ort: Oberharz-Fotokalender für 2026 demnächst verfügbar
Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken hat einen Fotokalender 2026 erstellt. Jeder Ortsteil ist darin vertreten. Über die besten Motive wurde öffentlich abgestimmt. Was außerdem noch auf den Blättern zu finden ist.
08.12.2025, 16:00
Rübeland. - Erstmals wird der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken einen Fotokalender für 2026 herausbringen. Hobbyfotografen konnten dafür Bilder einreichen. Aktuell im Druck, kann der Kalender demnächst erworben werden.