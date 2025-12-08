weather regenschauer
  4. Jeder Ortsteil abgebildet: Mit besten Motiven aus jedem Ort: Oberharz-Fotokalender für 2026 demnächst verfügbar

Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken hat einen Fotokalender 2026 erstellt. Jeder Ortsteil ist darin vertreten. Über die besten Motive wurde öffentlich abgestimmt. Was außerdem noch auf den Blättern zu finden ist.

Von Matthias Distler 08.12.2025, 16:00
Demnächst ist der Fotokalender für 2026 mit Motiven aus dem Oberharz verfügbar. Auf das Cover hat es der Stieger See geschafft.
Demnächst ist der Fotokalender für 2026 mit Motiven aus dem Oberharz verfügbar. Auf das Cover hat es der Stieger See geschafft. Foto: Tourismusbetrieb Stadt Oberharz am Brocken

Rübeland. - Erstmals wird der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken einen Fotokalender für 2026 herausbringen. Hobbyfotografen konnten dafür Bilder einreichen. Aktuell im Druck, kann der Kalender demnächst erworben werden.