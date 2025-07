Veranstaltungstipp im Oberharz Mit neuem Sicherheitskonzept: So soll das Oldtimer-Treffen im Oberharz 2025 ablaufen

Zum 21. Mal findet in Elbingerode das beliebte Oldtimer-Treffen statt. Tüftler und Technikbegeisterte sind dieses Mal am 3. August in dem Oberharz-Ort willkommen. Sie und die Anwohner müssen sich jedoch auf besondere Sicherheitsvorkehrungen einstellen.