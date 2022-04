Mit Straßenkunst aus Blankenburg im Harz gegen den Krieg in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat den Blankenburger Christopher Le Chi geschockt. Der bekannte Streetart-Künstler hat sich deshalb entschlossen, eine ukrainische Hilfsorganisation zu unterstützen. Er verlost ein aktuelles Kunstwerk mit einem mahnenden Symbol gegen diesen Krieg.

Christopher Le Chi, Streetart-Künstler aus Blankenburg, hat den Hund, der an eine Granate pinkelt, auf Leinwand gesprüht und mit einem Wortspiel als Botschaft gegen den Krieg versehen.

Blankenburg - „Drop Peaces Not Bombs“ steht in typischer Graffiti-Schrift auf einer großen Leinwand in der Werkstatt von Christopher Le Chi. Der Blankenburger Künstler setzt damit ein Statement gegen den Ukraine-Krieg und hat eine besondere Aktion initiiert.