Mit Traktoren im Einsatz gegen die Feuer im Harz

Schmatzfeld - Feuerwehren und Landwirte haben am Donnerstag Hand in Hand gegen zwei Brände angekämpft, die am Nachmittag in der Nähe von Schmatzfeld ausgebrochen waren. Brand Nummer eins nahm gegen 16.20 Uhr seinen Ausgang an der B 244 in unmittelbarer Nähe des Ortseingangs von Schmatzfeld. Dort brannte ein Feld, auf dem erntereifer und somit trockener Weizen stand.