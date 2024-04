Selbst in den späten Nachmittagsstunden, wie hier am Ostersonnabend, stehen viele Fahrzeuge von Bikern auf dem Parkplatz der Sandtalhalle. Vormittags ist meistens jeder Stellplatz vergeben und viele parken auf dem Rasen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Darlingerode. - Es hat ein wenig mit den Geistern, die man rief, zu tun, was sich seit einiger Zeit vor allem an Wochenenden im Bereich der Darlingeröder Sandtalhalle abspielt. Sichtbarstes Zeichen sind schon am Morgen prall gefüllte Parkplätze und zahlreiche Autos, die auf den Rasenflächen des Schützenplatzes stehen.