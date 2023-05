Danstedt - Ein großer Erfolg für die Organisatoren ist das Pfingstwochenende in Danstedt geworden. Ging es am Sonnabend noch mit angezogener Handbremse los, so war das Besucherinteresse am Sonntag schon wieder auf Vor-Corona-Niveau. Zur Nachmittagsveranstaltung mit dem Musikduo 90 Grad waren alle Sitzgelegenheiten vergeben. Plätze gab es dank einer neuen Anordnung der Veranstaltungszelte auf dem Mühlengelände in dreistelliger Zahl. Der Kaffee floss in Strömen, Brot und Kuchen aus dem vereinseigenen Backofen des Danstedter Mühlenvereins gingen non stop über die Ladentheke.

