Wernigerode feiert: Drei Tage lang verwandelt sich die Fußgängerzone in eine Fest-Meile. Doch schon vorab übt der Organisator Kritik. Warum?

Musiker und Bands verwandeln Wernigerodes Innenstadt ab dem 18. August in eine Partymeile

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode - Eine Portion Glück gefällig? Die gibt es am kommenden Wochenende in Wernigerode. Schornsteinfeger besteigen am Samstagmorgen, 19. August, das Rathaus und haben dabei Glücksbringer im Gepäck. Die Aktion ist nur eine von vielen Traditionen, die beim Wernigeröder Altstadtfest zelebriert werden.