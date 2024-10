Ehemalige Gartenanlage im Nesseltal Mysteriöses Loch in Wernigerode: Harzer rätseln über Riesengrube auf Brache

In einer ehemaligen Kleingarten-Kolonie in Wernigerode soll ein neues Wohngebiet entstehen. Nun wurde mitten auf dem Areal in Hasserode ein großes Loch entdeckt. Was hat es damit auf sich?