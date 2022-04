Nach 300 Jahren kam Aus für Nagelschmieden in Benneckenstein

Benneckenstein - Keine andere Branche war zu dieser Zeit so stark und gab so vielen Menschen Lohn und Brot: Mitte des 19. Jahrhunderts dominierte in Benneckenstein die Nagelschmiederei. Es existierten mehr als 30 Nagelschmieden, und fast die Hälfte aller Männer war damals in diesem Zweig der Kleinindustrie tätig.